俳優の杉咲花が、1月14日にスタートする日本テレビ系ドラマ『冬のなんかさ、春のなんかね』(毎週水曜22:00〜)に主演することが1日、発表された。監督・脚本は、GP帯ドラマ初監督となる今泉力哉氏が務める。杉咲花杉咲が演じるのは、土田文菜・27歳。小説家として2冊を出版し、現在3冊目を執筆中。執筆以外に、普段は古着屋でアルバイトをしている。そんな彼女が、これまでに経験してきたさまざまな別れやかなわなかった恋などから