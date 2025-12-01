「オータムリーフＳ」（３０日、京都）ジェンティルドンナ追悼競走として行われ、９番人気のハッピーマン（牡３歳、栗東・寺島）が波乱を演出した。道中は後方に待機。最後の直線で抜け出すと、圧倒的１番人気のビダーヤの猛追を半馬身退けた。昨年１１月の兵庫ジュニアＧＰ以来、１年ぶりの勝利に導いた高杉は「芝スタートは合ってないですけど、流れが向いてくれました。終始いいリズムで頑張ってくれました」と冷静に振り