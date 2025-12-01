11月30日に開催されたラ・リーガの第14節で、久保建英が所属するレアル・ソシエダがビジャレアルとホームで対戦。２−２で迎えた後半アディショナルタイム５分に被弾し、２−３で敗れた。チームは痛恨の黒星を喫したものの、２試合ぶりに先発に復帰した久保は躍動。右サイドから再三仕掛けて相手の脅威となると、61分には相手を引き付けてからのラストパスでカルロス・ソレールのゴラッソをアシストしてみせた。現地メディア