現地11月30日に開催されたプレミアリーグの第13節で、遠藤航が所属するリバプールはウェストハムと敵地で対戦。２−０で勝利し、公式戦の連敗を３で止めた。60分に先制して以降、追加点を奪った90＋１分まで１−０の状況が続き、逃げ切りの展開だったにもかかわらず、遠藤はまたも出番なしに終わった。プレミアリーグでは約２か月間も出場がなく、全公式戦でも10月29日のリーグカップ以降、１か月以上ピッチに立てていない。