「京阪杯・Ｇ３」（３０日、京都）外からエーティーマクフィが１頭だけ違う脚で伸びた。直線半ば、富田が声を上げて馬を鼓舞するとギアチェンジ。満を持して先頭に立ったルガルが押し切りを図ろうとしたところを、大外一気でかわし去った。７番人気の低評価を覆す鮮やかな重賞初Ｖ。自身としては重賞２勝目となった富田は「すごくいい仕上がりで４コーナーを持ったまま上がって行けました。人気はあまりなかったのかもしれま