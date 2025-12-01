ソフトバンクの山川が沖縄県那覇市でファンと交流を図る食事会を開いた。沖縄名物のコース料理が楽しめ、30人の予約枠は即完売となる人気ぶり。抽選会なども行われ、山川はテーブルを回って会話を楽しんだ。会場となったのは、山川がオーナーのダイニングバー「USUMASA」。店内にはユニホームやトロフィーなどが飾られていて、「野球以外で初めて人に何かを提供した。沖縄の人が野球を楽しむ場所になってほしい」と話した。