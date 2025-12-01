俳優の板垣李光人が、12月5日に放送されるテレビ朝日系トーク番組『徹子の部屋』(毎週月〜金曜13:00〜)に出演する。板垣李光人＝テレビ朝日提供同番組初登場となる板垣。今年は『日本アカデミー賞』新人俳優賞を受賞するなど目覚ましい活躍を遂げている。李光人(りひと)という名前は、本名だそうで両親が付けてくれたという。ドイツ語で「光」を意味するが、板垣は未だにドイツには行ったことがないと話す。10歳から子役として活