お笑いコンビ「チュートリアル」の徳井義実（50）とコスプレーヤーの桃月なしこ（30）が、来年1月7日スタートのテレビ大阪ドラマ「令和に官能小説作ってます」（水曜深夜0・00、DMMTV、TVerで配信）にダブル主演する。ともに地上波連続ドラマ初主演となる。さとうユーキ氏による「令和に官能小説作ってますフランス書院編集部物語」が原案となっている。「フランス出版」の官能小説編集部を舞台とした異色のお仕事ドラマで