「ジャパンＣ・Ｇ１」（３０日、東京）今年の欧州年度代表馬で４番人気に支持されたフランスのカランダガンが、１８年ジャパンＣでアーモンドアイが記録したＪＲＡレコードを０秒３更新する２分２０秒３の驚異的なタイムでＶ。０５年アルカセット以来２０年ぶりの外国馬による勝利をつかんだ。日本の総大将として堂々と戦い抜いた。１番人気のマスカレードボールは２着。カランダガンと５００メートルに及ぶ激しいたたき合い