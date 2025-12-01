ソフトバンク・小久保監督は柳町を中堅で起用する可能性についても言及した。「大西（外野守備走塁）コーチから“キャンプでセンターを練習させてもいいか”と話が来ている。佑京（周東）と比べてしまうとだけど打球勘は悪くないのでね」基本は左翼だが、周東が欠場した場合などに備えて準備をさせる方針だ。また、右翼を守る近藤をWBCの準備として来春キャンプで左翼の守備にも就かせる方針も口にした。