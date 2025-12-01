£Ê£±Åìµþ£Ö¤Î£Í£Æ¿¹ÅÄ¹¸¼ù¼ç¾­¡Ê£²£µ¡Ë¤¬¡¢Ì¾ÌçÉü³è¤ÎÀÄ¼Ì¿¿¤òÉÁ¤¤¤¿¡££³£°Æü¤Î¼¯ÅçÀï¤Ï£°¡½£±¤ÇÇÔ¤ì¡¢¥Û¡¼¥àºÇ½ªÀï¤òÇòÀ±¤Ç¾þ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÆâÍÆÅª¤Ë¤Ï¾¡Íø¤·¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¿¹ÅÄ¤Ï¡Ö¼¯Åç¤µ¤ó¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦ÆâÍÆ¤Ç¤â¤·¤Ã¤«¤êÅÀ¤ò·è¤á¡¢¼é¤êÀÚ¤ë¾¡Éé¶¯¤µ¤¬º£Ç¯¤Î¥Á¡¼¥à¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¼ó°Ì¥Á¡¼¥à¤È¤Îº¹¤òÄË´¶¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â£²µ¨Ï¢Â³£Ê£±»ÄÎ±¤ò·è¤á¤¿¤³¤È¤Ë¤Ï¡Ö¸½¾õ¤ÏÍ½»»¤â¾¯¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¼ã¤¤Áª¼ê¤ò»È¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¥ì