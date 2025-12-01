ÂæÏÑÍ­»ö¤Ë´Ø¤¹¤ë¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Î¹ñ²ñÅúÊÛ¤ËÂÐ¤·¤ÆÃæ¹ñ¤¬È¿È¯¤·¡¢ÆüÃæ´Ø·¸¤Î¶ÛÄ¥¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¤Ø¤ÎÅÏ¹Ò¼«½Í¤äÆüËÜ»º¿å»ºÊª¤ÎÍ¢Æþ¤ò»ö¼Â¾åÄä»ß¤¹¤ë¤Ê¤ÉÀ©ºÛÁ¼ÃÖ¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢ÆüËÜ¿Í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÃæ¹ñ¸ø±é¤¬Â³¡¹¤ÈÃæ»ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¶¯¹Å¼êÃÊ¤Ë¤ÏÃæ¹ñ¹ñÆâ¤Ç¤âÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡££±Ëü£´£°£°£°Ëç°Ê¾å¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÉÍºê¤¢¤æ¤ß¤Î£²£¹Æü¤Î¾å³¤¸ø±é¤ÏÁ°Æü¤Î£²£¸Æü¡¢ÆÍÁ³Ãæ»ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£°ìÊý¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ö£Ï£Î£Å£Ð