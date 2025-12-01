飼い主たちが撮影した愛らしいウサギの写真が並んだ写真パネル展＝１１月２３日、産業貿易センタービルウサギの生活環境を考えるイベント「うさフェスタ秋２０２５」が、産業貿易センタービル（横浜市中区）で催された。約８０のブースが並び、防災をテーマにした講演や写真コンテストなども開かれた。ウサギ専門店を営む「オーグ」（横浜市南区）の主催で、今年で１０年目。講演会には、熊本地震を体験した獣医師の中田至郎