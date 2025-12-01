◆関西大学ラグビー▽最終節天理大４７―１５京産大（３０日・花園ラグビー場）最終節４試合が行われ、天理大が京産大との全勝対決を４７―１５で制し、２連覇を果たした。６月に当時の部員２人が麻薬取締法違反の疑いで逮捕された苦境を乗り越え、今年のチームの武器である守備力で２トライに抑えた。関学大を含む３校が全国大学選手権に出場し、１４日の３回戦で京産大は慶大（関東対抗戦５位）、関学大は福岡工大（九州１