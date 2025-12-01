◆全日本大学アメリカンフットボール選手権▽準決勝関学大５２―７関大（３０日・ヤンマースタジアム長居）準決勝１試合が行われ、関学大（関西１位）が関大（同３位）に５２―７で大勝し、決勝の１４日・甲子園ボウルに２年ぶり５８度目の出場を決めた。２５日にＯＬ中西春貴さん（３年）＝関西学院＝が病気のため、２１歳で急逝した。チームはショックを乗り越え、今季の関西学生１部リーグで１７―１７と引き分けた関大に、