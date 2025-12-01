◆プロボクシング「ナイト・オブ・ザ・サムライ」▽スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）１２回戦中谷潤人―セバスチャン・エルナンデス▽ＷＢＡ、ＷＢＣ、ＩＢＦ、ＷＢＯ世界スーパーバンタム級王座統一戦１２回戦統一王者・井上尚弥―アラン・ピカソ（１２月２７日、サウジアラビア・リヤド）米ロサンゼルスで強化合宿中のプロボクシング世界３階級制覇王者・中谷潤人（２７）＝Ｍ・Ｔ＝が２９日（日本時間３０日）、