テレビ大阪は１日、来年１月７日から開始の連続ドラマ「令和に官能小説作ってます」（水曜・深夜２４時）を放送すると発表した。原案は官能小説界のトップを走るフランス書院で実際に起こった話をベースにした「令和に官能小説作ってます」（著：さとうユーキ、原案：フランス書院編集部) 。お笑いコンビ「チュートリアル」の徳井義実が編集部をまとめる穏やかで仕事に熱い編集長・玉川丈治を、マンガ編集者を夢見るも官能小説