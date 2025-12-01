テレビ朝日は１日、来年１月期の新連続ドラマ「再会〜ＳｉｌｅｎｔＴｒｕｔｈ〜」（火曜・午後９時）の新キャストを発表した。同作は俳優の竹内涼真が主演、ヒロインを女優の井上真央が務め、横関大の江戸川乱歩賞受賞作『再会』を連続ドラマ化。「２３年ぶりに再会した《初恋の相手》は殺人事件の《容疑者》だった！大切な人を想う気持ちが思いがけない真実につながっていく…宿命的な再会から始まるヒューマンラブミステリ