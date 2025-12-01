◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３７節湘南１―０清水（３０日・レモンＳ）Ｊ１清水の来季新監督に、今季限りで退任を表明した神戸の吉田孝行監督（４８）が有力候補として浮上していることが３０日、分かった。複数のＪリーグ関係者が明らかにした。クラブは２９日に秋葉忠宏監督（５０）の今季限りでの退任を発表。清水の監督として初めて公式戦の指揮を執ったレモンＳで勝利を飾りたかったが湘南に０―１で敗れた。１２月６日の最