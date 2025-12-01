妙香園が手掛けるテイクアウトドリンク専門店「MYOKOEN TEA STORE」に、冬季限定の新作が登場！旬のりんごを使ったソースと香り高いほうじ茶を合わせた、心まで温まる一杯です。 妙香園「〜シナモン香る〜りんごのほうじ茶ラテ」  販売期間：2025年12月1日(月)〜2026年1月25日(日)価格：915円(税込)※あつたnagAya店 イートイン：935円(税込)販売店：MYOKOEN TEA STORE、MYOKOEN TEA STORE TOYOTA、あったnagAya店&