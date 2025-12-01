韓国俳優のキム・ジェギョンが、俳優・中村倫也が主演を務める、2026年1月期のTBS系金曜ドラマ『DREAM STAGE』（毎週金曜後10：00）に出演することが12月1日、発表された。キム・ジェギョンは、音楽プロデューサー役を演じる。【場面写真】韓国ならではの撮影も…大規模ロケの模様ドラマの舞台は、世界の音楽シーンを席巻するK-POP業界。かつて問題を起こして業界を追放された日本人の“元”天才音楽プロデューサー・吾妻潤