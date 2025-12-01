来季は先発起用が見込まれる佐々木。1シーズン通して戦える身体を作りたい(C)Getty Imagesドジャースでのメジャー1年目を終えた佐々木朗希のパフォーマンスを、リーグ公式サイト『MLB.com』が振り返った。リリーフとして起用された、レギュラーシーズン最終盤やポストシーズンの内容に言及するとともに、来季に向けポジティブな見通しを示している。【動画】佐々木朗希、魂の完全投球！ 強打者たちをねじ伏せた空振りシーン佐