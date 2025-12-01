巨人の育成ドラフト５位・知念大成外野手（２５）＝オイシックス＝が３０日、“慎兵器”を手に入れたことを明かした。秋季キャンプ中に偶然、阿部監督が現役時代に使用したミズノ社製のバットを入手。Ｇ球場で参加した育成練習では、そのバットでマシン打撃を行い「操作もしやすいし、めっちゃ振りやすい。たぶんバットに当たる面が大きいので、詰まっても安打になってくれたり、理想のバットです」と好感触を明かした。長打に