11月30日に行われたWIN5は14票的中で、3957万9170円の払戻しとなった。東京競馬場で行われたジャパンカップは、欧州年度代表馬のカランダガンが壮絶な叩き合いを制して20年ぶりに外国馬が勝利した。【ジャパンカップ】欧州年度代表馬の意地！世界最強カランダガンが差し切る…アドマイヤテラはスタートで落馬、波乱のジャパンカップ14票的中で波乱含み1レース目東京10Rアプローズ賞シャパリュ単勝8番人気2レース目京都10R花