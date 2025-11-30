芸能事務所・オスカープロモーションが主催するオーディション「なつキミプロジェクト2025」の第1回大会が開催され、グランプリには、茨城県出⾝の⼩学6年⽣の12 歳・横須賀京⾹さんが輝いた。このほか、審査員特別賞に福岡県出⾝の14 歳・泉⾕実花さん、演技賞に東京都出⾝の14 歳・熊野みのりさん、リードモデル賞に宮城県出⾝の13 歳・佐藤彩葉さん、トレンドアイコン賞に