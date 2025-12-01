米カリフォルニア州ストックトンの銃撃事件で封鎖される現場周辺の駐車場＝11月29日（AP＝共同）【ロサンゼルス共同】米西部カリフォルニア州ストックトンの子どもの誕生日会場で11月29日に起きた銃撃事件で、警察は30日、死者4人のうち3人が8〜14歳の子どもだと明らかにした。もう1人の犠牲者は21歳だった。負傷者は11人。当時は100〜150人ほどが集まっていたという。警察が容疑者の行方を追っている。米メディアが報じた。