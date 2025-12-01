チャンスは突然訪れた。 2025年11月30日のJ１リーグ第37節、アウェーで東京ヴェルディ戦に臨んだ首位・鹿島アントラーズは苦戦を強いられていた。立ち上がりからなかなか決定機を作れず、前半途中から押し込まれる時間帯が続く。０−０で迎えた32分には東京Vの松橋優安に決定的なシュートを打たれるなど、失点してもおかしくない展開だった。 それでも勝ったのは鹿島だ。73分、東京Vの内田陽介が鹿島陣内からバック