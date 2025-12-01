12月1日未明、室蘭市の日本製鉄の工場で火事がありました。これまでにけが人は確認されていません。火事があったのは室蘭市仲町にある日本製鉄の工場です。午前0時55分ごろ、近くの住民から「高炉の付帯設備の熱風炉で火災が発生した」と消防に通報がありました。消防などによりますと、熱風炉からおよそ2メートルの炎が立ち上ったということです。従業員らは避難していてこれまでにけが人は確認されていません。消防車両12