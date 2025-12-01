女優の北川景子（39）が30日放送のTBS系「日曜日の初耳学」（日曜後10・00）に出演。「その時に全部学んだ」という女優デビューを果たした作品を明かした。北川は2003年に「ミスSEVENTEEN」でモデルデビューし、同年にTBS系ドラマ実写版「美少女戦士セーラームーン」のセーラーマーズ／火野レイ役で女優デビューをした。当時を振り返り「アクションも初めてだし、芝居も初めてだし、戦っている自分たちの映像に、後で“フー