テレビ朝日の三谷紬アナウンサーが３０日までに自身のＳＮＳを更新。お笑いコンビ「とろサーモン」の久保田かずのぶとの２ショットを披露した。インスタグラムで「とろサーモンのお二人の単独ライブにお邪魔しました。大好きな久保田さんの世界観が詰まった単独で９０分たくさん笑ってあっという間でした時間が経つにつれて面白いはもちろん、かっこよさをものすごく実感してリスペクトの気持ちがさらに強くなりました。この