ウクライナとロシアの和平案をめぐり、アメリカのルビオ国務長官らは先月30日、フロリダ州でウクライナ政府高官との協議を行いました。ロシアとの和平案をめぐるアメリカとウクライナによる協議が先月30日、フロリダ州で行われ、アメリカ側はルビオ国務長官やウィトコフ特使、トランプ大統領の娘婿のクシュナー氏が出席しました。ルビオ国務長官「これは単なる和平交渉ではない。 ウクライナが主権を保ち独立し、繁栄するための道