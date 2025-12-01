今日12月1日は、北海道と東北、北陸にかけて、雨雲や雷雲が発達しやすい状況。落雷や突風、急に強まる雨に要注意。関東から西の地域は多くの所で晴れそう。ただ、西日本を中心に、黄砂が飛来する可能性あり。北海道と東北、北陸大気の状態が不安定今日は、低気圧が北海道へ近づき、ここから延びる前線が本州付近を通過。北海道から東北、北陸にかけては、雨雲(雪雲)や雷雲が発達しやすい状況。落雷や突風、急に強まる雨や雪に、