◇明治安田J1リーグ第37節湘南1―0清水（2025年11月30日レモンS）湘南は、J2降格決定後、開幕3連勝以来となる連勝でホーム最終戦を飾った。セレモニーでは主将のFW鈴木章が「必ず1年半でJ1の舞台に戻れるように全力で戦います」と最短での復帰を誓った。退任する山口監督は「寂しいですが思い残すことはありません」として選手やスタッフに感謝。同じく退任する坂本紘司社長は成績に加え「運営面でも不安を抱かせてしま