日本代表の森保監督が東京V―鹿島戦後に取材に応じ、プロ40年目のシーズンを終えたカズに言及した。2学年上の先輩で日本代表で共にプレーした盟友に「まだまだ現役を頑張ってほしい。納得するまで走り続けてほしいと思いますし、日本のサッカーを引っ張ってほしいと思います」とエール。現代表にも長友、久保ら親交のある選手がおり「代表チームにも力を与えていただけるとうれしい」と語った。