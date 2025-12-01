【週刊プレイボーイ50号】 12月1日発売 価格：紙版650円、デジタル版550円 【拡大画像へ】 集英社は「週刊プレイボーイ50号」を12月1日に発売した。価格は紙版が650円、デジタル版が550円。 表紙と巻頭グラビアは福井梨莉華さんが登場。そのほか、奥村桃夏さん、一ノ瀬瑠菜さんらのグラビアも掲載される。 【福井梨莉華さん】 （C）市川秀明／集英社 【古田彩