プロ・リーグ 25/26の第16節 ヘントとシントトロイデンの試合が、12月1日03:15にゲラムコ・アレナにて行われた。 ヘントは伊藤 敦樹（MF）、ウィルフリード・カンガ（FW）、ミハウ・スクラシ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するシントトロイデンは後藤 啓介（FW）、伊藤 涼太郎（MF）、山本 理仁（MF）、谷口 彰悟（DF）、小久保 玲央ブライアン（GK）らが先発に名を連ねた。な