◇明治安田J1リーグ第37節川崎F1―2広島（2025年11月30日U等々力）川崎Fは、ホーム最終戦で1―2の後半36分に今季で退団するGK鄭成龍（チョン・ソンリョン）が出場。来季も続投する長谷部監督は「彼が出て空気が変わった」と逆襲を期待したが、スコアは動かず敗れた。ベンチには引退するGK安藤も控え「一緒に出るつもりで試合に入った」と鄭成龍。試合後は引退するDF車屋と退団するDFジェジエウを含めた4人のセレモニーが