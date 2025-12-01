ラグビーリーグワン2部・花園のSOウィル・ハリソン（26）ら6選手が11月30日、東大阪市の人気温泉施設「花園温泉saunakukka」のイベントに熱波師として登場した。今回は同26日に続く第2弾で、ライナーズの入場曲「チャンピオンシップ」に合わせて熱波を送ると、サウナーからは「アッチ」、「ワオ」など大きな歓声が上がった。滝のような汗とともに最高の「ととのい」を演出した。毎週同施設に通っているというSH中村は、施