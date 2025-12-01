◇日韓ドリームプレーヤーズゲーム韓国7―1日本（2025年11月30日エスコンF）韓国4番の李大浩（イ・デホ）氏がソフトバンク時代に同僚だった摂津正氏から6回先頭で左越えにソロを放った。2本の二塁打を含む計3安打でMVPに輝き、15安打7得点の大勝に導いた。WBCで韓国は3大会連続で1次ラウンド敗退中で「期待のわりに成績が良くなかった。今回こそ国民を楽しませてほしい」とエールを送った。阪神で活躍した呉昇桓（オ・