◇明治安田J1リーグ第37節鹿島1−0東京V（2025年11月30日味スタ）明治安田J1リーグは各地で10試合が行われ、首位の鹿島は東京Vを1―0で下し、16年以来9年ぶり9度目の優勝に王手をかけた。後半29分に途中出場のMF松村優太（24）が値千金の決勝ゴールを決めた。6日の最終節は鹿島が横浜Mをホームに迎え撃つ。鹿島ベンチにいた全員が飛び出した。喉から手が出るほど欲しかった先制点は、後半29分に生まれた。速攻からFWレオ