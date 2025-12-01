◇明治安田J1リーグ第37節京都1−0横浜FC（2025年11月30日ニッパツ三ツ沢球技場）京都のラファエル・エリアスが今季17点目。「GKの動きが見えていた」と、前半に冷静に左足で右隅へ決めた。2000年に三浦知良が作ったJ1のシーズン得点のクラブ記録に並び「いろんな記録を塗り替えていけるような活躍ができたらいい」と語った。得点王争いはトップのレオ・セアラ（鹿島）と2差。「みんなで歓喜の中で締めくくれたらいい」