◇日韓ドリームプレーヤーズゲーム日本1−7韓国（2025年11月30日エスコンF）今季限りで現役を引退した中田翔氏は試合後、日本ハム時代の同僚だった斎藤佑樹氏とトークショーに参加した。斎藤氏の「将来的に日本ハムに帰りたいか？」という質問に対し、「コーチという形で戻るとしたら指導力不足。できない」と即答。ただ「もっとかみ砕いて選手に教えられる技量がついた時、若い子らに教えたいと思うかもしれない」と