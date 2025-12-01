楽天は30日、弓削隼人投手（31）、小孫竜二投手（28）が今季限りで現役を引退し、スカウトに就任すると発表した。弓削は7年間のプロ生活を振り返り「良い時も悪い時もファンの皆さんと共有できたことは僕の財産です。来季からはスカウトとしてチームのために尽力いたします」とコメントした。18年ドラフト4位で楽天入りした左腕は、通算82試合で9勝7敗の成績だった。22年ドラフト2位の小孫は「3年間、夢のような時間を過ご