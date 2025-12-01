◇ムロオ関西大学ラグビーAリーグ第7節天理大47―15京産大（2025年11月30日花園ラグビー場）京産大は2季ぶり8度目の優勝を逃した。序盤からラインアウトなどでミスが続き、波に乗れない苦しい展開。攻め込んでもトライを取りきれず、天理大に突き放された。「僕の責任で負けてしまった」と試合後に涙を流したFL伊藤主将は「京都に帰って、もう一回、自分たちの強みを整理したい」と言葉を絞り出した。この悔しさを大学選