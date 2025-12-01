【モデルプレス＝2025/12/01】テレビ朝日は、12月1日から31日まで、なんと1ヶ月連続で豪華特番を放送。そのラインナップが一挙解禁された。【写真】テレビ朝日、年末特番ラインナップ◆テレビ朝日、年末特番ラインナップを一挙発表2024年、開局65周年という大きな節目を経て、2025年、新たな歴史を刻むべく歩みはじめたテレビ朝日。今年はこれまで以上に進取果敢にさまざまな試みに挑み、話題作の数々を届けてきた。その総決算とし