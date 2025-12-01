◇日韓ドリームプレーヤーズゲーム日本1−7韓国（2025年11月30日エスコンF）日本、韓国の代表OBによる「日韓ドリームプレーヤーズゲーム2025」が30日にエスコンフィールドで行われ、今季限りで現役を引退した中田翔氏（36）が同球場で初アーチを放った。日本ハムで同僚だったドジャース・大谷翔平投手（31）のWBC出場表明を喜び、リーダーシップに期待。13、17年にWBCに出場した日本の元4番打者が、1次ラウンドで韓国と対