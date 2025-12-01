過去10年の傾向から5項目、各20点満点のポイント制で勝ち馬をあぶり出す「G1データ王」。今回はダートの猛者が顔をそろえる頂上決戦「第26回チャンピオンズC」を分析する。23＆24年に連覇を果たしたレモンポップが引退し、主役不在の戦国模様。データが導き出した結論は若き力の台頭だった。【馬齢】3歳が好成績を挙げている。18年ルヴァンスレーヴ、19年クリソベリルの連覇は記憶に新しい。歴戦の古馬に交じって【2・2・2・