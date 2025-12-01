ロッテの育成ドラフト1位の水戸啓明・中山が、水戸市内のホテルで入団交渉に臨み、支度金300万円、年俸260万円（金額は推定）で仮契約を結んだ。背番号は126。今夏の茨城大会で完全試合を達成している右腕は「千葉ロッテマリーンズの一員になれたこと、凄くうれしく思います。いち早く支配下登録されるよう、自信のあるストレートの質を高め、チームを勝たせられるピッチャーになりたいです」と抱負を語った。