杉咲花が主演し、今泉力哉が監督・脚本を手掛けるドラマ『冬のなんかさ、春のなんかね』が、日本テレビ系にて2026年1月14日より毎週水曜22時に放送されることが決まった。【写真】杉咲花＆今泉力哉監督の2ショットもステキ本作は、杉咲演じる主人公・土田文菜（つちだあやな）が、これまでに経験してきたさまざまな別れや、かなわなかった恋などから、人を好きになることにどこか怖れを抱いていて、「大切な人とはつきあわない