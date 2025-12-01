気象庁＝東京都港区前線や低気圧などの影響で大気の状態が非常に不安定になるとして、気象庁は1日、北日本から西日本で落雷や竜巻などの激しい突風、急な強い雨、ひょうに注意するよう呼びかけた。気象庁によると、低気圧が急速に発達しながら宗谷海峡付近を通ってオホーツク海に進み、低気圧から延びる前線が北日本から西日本を通過する見込み。前線や低気圧に向かう暖かく湿った空気と上空の寒気の影響で、大気の状態が非常